Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por el hallazgo de un cuerpo en las vías

Se registran retrasos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por el hallazgo de restos humanos en las vías. Se permite la circulación por una vía pero con una limitación de velocidad entre las estaciones de Zaragoza y Lleida. Los trenes sufrirán retrasos hasta que los forenses retiren los restos e inspeccionen el trazado, según ha informado Adif.