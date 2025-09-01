SEGRE
Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por el hallazgo de un cuerpo en las vías

Se permite la circulación por una vía pero con limitación de velocidad entre las estaciones de Zaragoza y Lleida

Imagen de archivo de un tren AVE en Lleida

Imagen de archivo de un tren AVE en Lleida

Lluís Serrano
redacció

Se registran retrasos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por el hallazgo de restos humanos en las vías. Se permite la circulación por una vía pero con una limitación de velocidad entre las estaciones de Zaragoza y Lleida. Los trenes sufrirán retrasos hasta que los forenses retiren los restos e inspeccionen el trazado, según ha informado Adif.

