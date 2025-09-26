El ayuntamiento de Lleida cierra un acuerdo con una promotora social para construir más de un centenar de pisos

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El gobierno municipal de Lleida ha cerrado esta semana el acuerdo con una promotora social para la construcción de más de un centenar de pisos que ampliarán la oferta de viviendas en la ciudad. Según ha explicado la Paeria, se levantarán en dos fincas que se ha solicitado inscribir a la Reserva de Solares de la Generalitat de Catalunya. Con las dos promociones, según los primeros cálculos, se llegarán a hacer 104 viviendas.

Una veintena de estos pisos se construirán en la calle Cavallers 28-38, delante del Parador. Ocupará el solar resultante del derribo de los edificios de los números 34,36 y 38, que se ha unido a los terrenos adyacentes. “Es una operación clave para el incremento de la habitabilidad en el Centro Histórico, uno de los objetivos de la transformación del barrio, donde se prevé aumentar la oferta para garantizar el bienestar de las familias y facilitar la emancipación juvenil” ha afirmado el alcalde, Fèlix Larrosa. En la calle Francesc Bordalba i Montardit, en el barrio de los Mangraners, se propone la construcción de 84 viviendas de promoción pública.