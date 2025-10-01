Estudian las causas de la gran gotera de la Seu Vella

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Técnicos de la Generalitat y de la Paeria están analizando el punto del cimborrio de la Seu Vella desde donde se filtró agua hacia el interior hace diez días. El alcalde, Fèlix Larrosa, apuntó ayer que “hay una conducción que podría ser que se hubiera obturado y provocar el desagüe” hacia la nave central. En todo caso, mañana los técnicos revisarán la zona desde el tejado para determinar cuál es el problema y decidir cómo solucionarlo.

El alcalde y el subdelegado del Gobierno central, José Crespín, visitaron ayer las diferentes obras en marcha en el Turó de la Seu Vella. Por un lado, la restauración de las cubiertas del claustro, financiadas por el ministerio de cultura con 650.000 euros para esta fase (ha apaortado 1,1 millones en total), y que están en su recta final (ayer se retiró la grúa). También visitaron la reconstrucción de la zona desplomada de la muralla de la Llengua de Serp (250.000 euros) y los trabajos de adecuación del Baluart del Rei (426.000. Larrosa indicó que en 20 o 30 días todas estas obras estarán terminadas. Asimismo, recordó que el proyecto ejecutivo del plan de murallas está en fase de redacción. Debe estar acabado en junio de 2026 y determinará las intervenciones necesarias.