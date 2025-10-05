“Se hizo pasar por una niña para engañar a mi hija de 11 años por Roblox”: madres de Lleida alertan del peligro del chat

Una madre de Alcarràs explica a SEGRE que una mujer adulta se hizo pasar por una niña para poder contactar con su hija, de 11 años, a través de la plataforma de videojuegos Roblox . “Vimos que estaba obsesionada por conectarse y al comprobar el chat, vimos que le había contactado una persona, con una imagen de perfil de una niña, que decía que era una antigua amiga de mi hija”, afirma.

Los padres pidieron a la niña que no contestara pero ante la insistencia de la otra persona acabó facilitándole su número de móvil. “Le empezó a escribir por WhatsApp e incluso le llamaba por las noches, sin embargo, a mi hija le tenemos restringido el móvil y no llegaron a hablar”.

Según la madre, se contaban cosas del día a día y sospecha que la intención era engañarla para que le diera información personal. La familia también se enteró de que otro individuo, no saben si menor o adulto, había contactado con la niña a través del videojuego.

“Le dijo que si le ganaba una partida o le enviaba dinero de Roblox o accesorios de la plataforma serían novios”, asegura. Por suerte, pudieron actuar a tiempo y no fue a más. “Se lo eliminamos por completo y le explicamos los riesgos que podría tener contactar con desconocidos pero es necesario informar a los padres para que vigilen”, señala.

Otra mare de Lleida explica a SEGRE que al saber que podría darse el caso de que adultos contacten con menores a través de esta plataforma, ya tomaron medidas y en el caso de su hija le restringieron el chat para que no pudiera recibir mensajes ni enviarlos a desconocidos.

“Intentan contactar y nunca sabes quién puede haber detrás, por lo que hay que explicarles que no deben usar el chat si no conocen a la otra persona y que si les piden datos de cualquier tipo, no los den”, añade. Por ello, esta madre asegura que a su hija le han explicado las señales de alerta. “Según cómo está redactado el mensaje, ya puedes ver que no es de un niño”, apunta.

Investigación abierta en Lleida por corrupción de menores

Según la memoria de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 1 de Lleida abrió el año pasado una investigación contra un individuo acusado de usar Roblox para contactar a menores, como avanzó SEGRE. Fuentes judiciales apuntan a que se investiga a una persona que podría haber usado un perfil falso en el juego y que este cuenta con usuarios muy jóvenes, de entre 8 y 12 años.

La investigación que se inició en Lleida detectó otras víctimas en diferentes puntos del Estado. Las diligencias están abiertas por un presunto delito de corrupción de menores. La Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia y la Asociación Española de Pediatría han detectado en consulta un incremento de casos de niños y adolescentes con “síntomas preocupantes” relacionados con el uso del chat de Roblox.