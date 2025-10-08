Fiscalia pide prisión para el acusado de violar a su hija en la plaza de la Llotja de Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La fiscalía pedirá el ingreso en prisión para el hombre de 40 años detenido por haber violado supuestamente a su hija de 21 años el domingo en la madrugada en Lleida. Según la agencia ACN de fuentes judiciales, la petición del Ministerio Fiscal se hará este miércoles una vez el hombre haya pasado a disposición judicial. Según los Mossos d'Esquadra ya se encuentra en dependencias judiciales en el Canyeret.

El hombre fue detenido el martes por la mañana después de romper la orden de alejamiento a 200 metros dictada por la jueza en la primera detención. La magistrada no pidió prisión porque ninguna de las partes, ni la acusación particular, ni la fiscalía pidió esta medida.

Tal como avanzó SEGRE, el hechos tuvieron lugar en la plaza de la llotja de Lleida la madrugada del domingo cuando la Guardia Urbana recibió el aviso de unos vecinos que habían visto una pareja practicante sexo en la vía pública. Cuando fueron, los agentes comprobaron que eran padre e hija y esta declaró que el hombre estaba abusando de ella. Posteriormente se supo que no era la primera vez que lo hacía. Ambos estaban bajo los efectos del alcohol y en el lugar había otro hijo del detenido, de 8 años, hermano de la víctima.