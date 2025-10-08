La mujer del investigado por violar a su hija de 21 años en Lleida lo denuncia por maltratos

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La mujer del vecino de Lleida de 40 años investigado por la supuesta violación a su hija de 21 lo denunció ayer a los Mossos d'Esquadra por maltrato. La mujer explicó que se habrían producido en el país de origen. La progenitora también explicó que desconocía las supuestas agresiones sexuales a su hija.

Los agentes que acudieron a la plaza comprobaron que eran padre e hija y esta declaró que el hombre estaba abusando de ella. Posteriormente, se supo que no sería la primera vez que lo hacía. Ambos estaban bajo los efectos del alcohol y en el lugar había otro hijo del detenido, de 8 años, hermano de la víctima.

Ninguna de las partes, ni fiscalía, ni acusación particular, pidió el lunes a la jueza el ingreso en la prisión para el hombre, que finalmente quedó en libertad con cargos. El juzgado le impuso la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y de comunicarse con ella. El martes, sin embargo, el hombre habría intentado verse de nuevo con la hija y los Mossos lo detuvieron por segunda vez por rotura de una medida cautelar.