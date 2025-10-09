Dejan de nuevo en libertad al investigado por la supuesta violación de su hija en una plaza de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El vecino de Lleida de 40 años acusado de violar a su hija, de 21, en la plaza de la Llotja, como avanzó SEGRE, volvió a salir ayer en libertad con cargos tras pasar a disposición en el juzgado de Violencia sobre la Mujer por incumplir la orden de alejamiento respecto a la víctima. Cabe recordar que los Mossos le arrestaron el martes cuando quería acceder al domicilio familiar.

El hombre aceptó ayer en un juicio rápido por el quebrantamiento una pena de cuatro meses de prisión que, sin embargo, quedó suspendida por un período de dos años siempre que no vuelva a delinquir, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Por su parte, ayer también trascendió que su mujer lo denunció el martes por supuestos malos tratos habituales (ver desglose).

Por su parte, la Fiscalía, por la causa contra la libertad sexual, solicitó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el investigado y recurrirá el auto que deniega su encarcelamiento. En cuanto al quebrantamiento de condena, el Ministerio Público solicitó su ingreso en prisión y “se opuso expresamente” a la suspensión de la condena de cuatro meses de cárcel, según informaron fuentes judiciales. Ante ello, recurrirá el auto de suspensión y solicitará que el investigado sea privado de libertad para cumplir la pena.

De esta forma, el hombre sigue investigado en libertad con cargos y se mantienen en vigor las medidas cautelares decretadas tras la primera detención: orden de alejamiento a una distancia mínima de 200 metros y la prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía.

El hombre fue arrestado por la Guardia Urbana, que acudió a la plaza de la Llotja al ser alertada de la presencia de una pareja practicando sexo. Comprobaron que eran padre e hija. La joven dijo que su padre la forzaba y le hacía beber para mermar sus facultades. También había un niño de 8 años, hijo del detenido y hermano de la víctima.

Su pareja le denunció el martes por malos tratos

La mujer del investigado y madre de la joven acudió el martes por la tarde a la comisaría de los Mossos d’Esquadra para denunciar a su pareja por supuestos malos tratos. Explicó que las supuestas vejaciones no se habían producido recientemente sino en su país de origen, según fuentes cercanas al caso. Los Mossos han abierto diligencias y tenían previsto remitir la denuncia al juzgado de Violencia contra la Mujer de Lleida, que presumiblemente abrirá una nueva causa.