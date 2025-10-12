Prisión para el asesino de su yerno en Lleida: "no me dejaban ver a mis nietas"

Publicado por A.G.B. Creado: Actualizado:

El juzgado de guardia de Lleida decretó a primera hora de la tarde de ayer prisión provisional sin fianza para A.P.S., el hombre de 78 años que el miércoles por la tarde mató a tiros a su yerno mosso d'esquadra, V.S.C., en plena calle Doctora Castells, en Cappont. El hombre —como ya hizo ante los policías que le arrestaron cuando se entregó inmediatamente después de cometer el crimen— confesó ante la jueza ser el autor y declaró que decidió acabar con la vida de su yerno, de 47 años, por la mala relación que tenían porque no le dejaba ver a sus nietas, de 14 y 9 años. También dijo que hacía días que llevaba planificándolo y que le disparó por la espalda, según informaron fuentes cercanas al caso. Al parecer, en ningún momento se mostró arrepentido por lo que había hecho. Respecto a las llamadas que efectuó tras disparar de muerte a la víctima, a la que tapó con una sábana que llevaba en una bolsa donde dejó la pistola, explicó que llamó a su exmujer y a una vecina para contárselo. También aseguró que preguntó a alguno de los testigos que lo presenciaron si habían llamado al 112 y que le dijeron que sí.

Antes de pasar a disposición fue visitado a petición de la defensa por un médico forense, que determinó que el investigado tenía capacidad para declarar. Cabe recordar que el hombre tenía licencia de armas deportivas y le disparó varias veces en la cabeza con una pistola del calibre 22 con el fin de acabar con la vida de la víctima.

La causa se sigue por un delito de asesinato ya que como mínimo concurre la alevosía (premeditación e indefensión de la víctima), por lo que podría enfrentarse a una petición de hasta 25 años de prisión. El homicida confeso ingresó en el Centre Penitenciari Ponent tres días después de haber asesinado a su yerno, cuyo funeral tuvo lugar ayer por la tarde en iglesia Sagrada Família de Cappont. Por la mañana, a las 8.30 horas, sus compañeros del running del ReptesRunLleida le hicieron un sentido homenaje en la plaza Bores, donde se guardó un minuto de silencio en el que participó la esposa de la víctima. Posteriormente, hicieron una ruta como la que solían hacer con él. La víctima llevaba 21 años en los Mossos y trabajaba en la comisaría de Mollerussa.