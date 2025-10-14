Libertad y orden de alejamiento para los dos jóvenes acusados de apalear otro

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los juzgados de guardia y de Menores decretaron la puesta en libertad con cargos por los dos jóvenes, uno de ellos menor, acusados de propinar una brutal paliza a otro joven la madrugada del sábado en las afueras de una discoteca.

A ambos se les ha aplicado la medida cautelar de prohibición de aproximación y de comunicación con la víctima, según informaron fuentes judiciales.

Cabe recordar que la Guardia Urbana les arrestó por un delito de homicidio en grado de tentativa, pero finalmente las causas contra ambos se tramitan como delito de lesiones. La víctima sufrió un traumatismo craneal y fue evacuada en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova con pronóstico reservado.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 5.30 horas del sábado en la discoteca Biloba, en la calle Ivars d’Urgell, cuando se produjo una pelea con al menos siete implicados que acabó en el exterior. Al parecer, los agresores golpearon y patearon en repetidas ocasiones a la víctima, que cayó al suelo, donde le siguieron atacando. Los vigilantes de seguridad del local de ocio nocturno consiguieron retener a los dos principales agresores, según informó la Guardia Urbana.

Hasta el lugar acudieron varias patrullas de la Policía Local, que se entrevistaron con los vigilantes, quienes les explicaron que los dos jóvenes que tenían retenidos habían agredido brutalmente a la víctima, que presentaba una gran herida en la cabeza y fue atendido por sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El joven sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue evacuado en ambulancia al Arnau de Vilanova con pronóstico reservado.