El pleno de la Paeria de Lleida aprueba las ordenanzas fiscales con el apoyo de PSC y Junts

Como sucedió los dos años anteriores, finalmente el apoyo de Junts ha sido clave para aprobar las ordenanzas fiscales. En una reunión a primera hora de la mañana, PSC –que forma el equipo de gobierno– y Junts han llegado a un acuerdo para aprobar las tasas, que han visto la luz verde definitiva en el pleno extraordinario después de que los socialistas hayan aceptado la rebaja del 2% del IBI que reclamaba Junts. La propuesta de las tasas ha recibido los votos en contra de PP, ERC y VOX y la abstención del Comú. Todas las enmiendas de los grupos han sido rechazadas, excepto las de Junts, que han encontrado el apoyo de PSC, Junts y ERC.

Durante el debate, la portavoz de Junts, Violant Cervera, ha reconocido que "no han sido unas negociaciones fáciles; de hecho ha habido momentos de tensión". La portavoz adjunta del grupo, Neus Caufapé, ha dicho que gracias a ellos han podido reduïr el IBI un 4% en dos años y que buscan el equilibrio entre bajar la presión fiscal y mantener los servicios.

Por parte del gobierno municipal, la teniente de alcalde Carme Valls ha defendido que se trata de unas tasas "de justicia social, que buscan la protección de las personas y la viabilidad del ayuntamiento".

El jefe de la oposición y líder del PP, Xavi Palau, ha afirmado que el debate se quiere centrar en el IBI "cuando lo que preocupa a la gente es la subida de la tasa de basura",

Jordina Freixanet, portavoz de ERC, ha criticado que las tasas "ahogan a las familias de una forma de la que no hay precedentes" y ha acusado al gobierno municipal de haber perdido el rumbo y a sus aliados.