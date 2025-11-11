Control de 10.000 productos para detectar fraudes en el Black Friday

Algunas de las tiendas del Eix Comercial que ya anuncian descuentos por el Black Friday. - S.E.

Alrededor de una decena de establecimientos del Eix Comercial ya publicitan descuentos en sus productos en el marco del Black Friday, una campaña importada desde Estados Unidos que se celebra el último viernes de noviembre (este año, el día 28), pero que cada vez se avanza más. La presidenta de los comerciantes del Eix, Montse Eritja, indicó que cada tienda decide si se suma o no a esta iniciativa.

En todo caso, la conselleria de Empresa y Trabajo ha iniciado una campaña para controlar el precio de 10.000 productos para detectar posibles engaños en las ofertas, un 300% más que el año pasado. El objetivo es detectar incrementos de los precios dos meses antes del Black Friday para simular después descuentos. El Govern está efectuando inspecciones en 155 empresas de sectores como electrónica, moda o complementos del hogar, que tradicionalmente concentran la mayor parte de descuentos. En concreto, 100 de venta online son supervisadas por la Agència Catalana de Consum y 55 de físicas y por internet, a través de la dirección general de Comercio. De hecho, se intensifica el control a empresas que presentaron incumplimientos en años anteriores. Las prácticas comerciales que vulneren los derechos de los consumidores pueden implicar multas de hasta 100.000 euros y las que contravengan la normativa de Comercio, de hasta 20.000.

La conselleria abrió 45 expedientes sancionadores el año pasado, 4 más que en 2023. Del total, la dirección general de Comercio inició 28 procesos por competencia desleal, de los cuales 21 se resolvieron con multas que sumaron 175.560 euros. La Agència Catalana de Consum impulsó 17 informes sancionadores, aún en trámite.

Asimismo el Consell de Gremis creará un canal digital (www.conselldegremis.cat/incidenciesBF) para que los comercios presenten quejas por posibles fraudes o mala praxis durante la campaña.