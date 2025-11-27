Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La consellera de Salud, Olga Pané, ha asegurado que el objetivo del departamento es que tanto al Hospital Joan XXIII de Tarragona como al Arnau de Vilanova de Lleida se puedan hacer trombotomías para tratar los ictus todos los días de la semana incluyendo los fines de semana, pero ha reconocido que faltan profesionales, y por eso se agregan los tratamientos. Lo ha explicado en respuesta a una pregunta de JxCat a la Comisión de Salud. De todos modos, la consellera ha remarcado que la tasa de mortalidad a tres meses tanto a Tarragona como a Lleida después de una trombotomía o de una trombólisis es inferior a la media de Catalunya.

En el caso de Tarragona, cuando el tratamiento es necesario a la noche o los fines de semana, los casos se derivan en Bellvitge. Pané ha subrayado que los casos que necesitan trombotomía fuera de horario son pocos, un caso cada tres días aproximadamente, y eso, "junto con la dificultad en tener los equipos disponibles 24 horas siete días a la semana hace aconsejable que quizás se agreguen".

Con respecto a Arnau, se hacen trombotomías de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y el número de casos también es bajo.

A pesar de eso, la consellera ha remarcado que la mortalidad por trombotomía en el tercer mes del ictus es de un 16% en Tarragona y de un 18% en Lleida, mientras que la media de Catalumya se sitúa en el 21%. En el caso de la trombólisis, es de un 4% en Tarragona y de un 7% en Lleida, mientras que la media catalana es del 8%. "Lo digo porque los resultados con este modelo mejoran incluso los de Catalunya en general", concluyó.