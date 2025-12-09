SEGRE
DIRECTE

Macrojuicio por la mayor partida de cocaína intervenida en Lleida: el mosso d'esquadra no reconoce los hechos y no quiere pactar

Los ocho infectados por un brote de norovirus en el hospital Santa Maria de Lleida evolucionan bien

Los otros dos casos sospechosos “todavía están pendientes de confirmación”

Vista de l’hospital Santa Maria, on s’ha detectat el brot de norovirus. - AMADO FORROLLA

Vista de l’hospital Santa Maria, on s’ha detectat el brot de norovirus. - AMADO FORROLLA

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

El hospital Santa Maria informó este viernes que las 8 personas infectadas por el brote de norovirus detectado la semana pasada “evolucionan favorablemente”, mientras que los otros dos casos sospechosos “todavía están pendientes de confirmación”. El brote de este virus, que provoca vómitos, diarrea y malestar y es muy contagioso, se detectó la semana pasada y se confirmaron 8 casos de los cuales 2 permanecen ingresados “por criterios clínicos y de comorbilidad”. La infección tiene un período de recuperación de entre 24 y 48 horas.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking