Los docentes dicen “prou!”

Los docentes celebraron ayer una nueva jornada de protestas por toda Catalunya para reclamar más recursos, reducción de las ratios en las aulas, menos burocracia y mejores salarios. Unas movilizaciones que se llevaron a cabo en una veintena de centros de la geografía leridana, pero sin duda la más sonora y masiva fue la que hicieron en el colegio Sant Jordi, donde todos sus alumnos y docentes salieron al aparcamiento del centro, que da a la carretera N-230, con cazuelas, panderetas, tambores, silbatos y pancartas con el lema “Ja n’hi ha prou! + salaris, + recursos - ratios, - burocracia”.

La directora de la escuela Sant Jordi, Marta Casamiquela, señaló que “ya hace tiempo que vemos que la calidad del sistema público educativo está disminuyendo por falta de recursos y hoy salimos a la calle en solidaridad con toda la comunidad”. La protesta también la protagonizaron los alumnos del centro “porque estamos haciendo con ellos un trabajo sobre los derechos de los niños para concienciarlos, a ellos y las familias, de como les afecta que no se destinen los recursos necesarios a la docencia, ya que ellos son los máximos beneficiarios y tienen derecho a una educación de calidad”. Advirtió que “tenemos una llegada masiva de nuevos alumnos que no podemos atender debidamente, cada vez hay más con necesidades especiales de aprendizaje, un exceso de burocracia y unas ratios muy elevadas, sobre todo en Secundaria”. “No queremos generar alarma, seguiremos trabajando lo mejor que podamos, pero no llegaremos al nivel de calidad que queremos sin más recursos”, concluyó la directora del Sant Jordi.

Además de en Lleida ciudad, también hubo concentraciones para reclamar mejoras para los docentes en centros como el instituto Canigó d’Almacelles, donce hicieron un llamamiento a que se sumaran a las protestas más centros. Por otro lado, maestros y profesores de las diferentes escuelas e institutos de Tàrrega se concentraron enfrente de sus centros por el mismo motivo, mientras que los docentes del instituto de El Pont de Suert también mostraron, a través de un comunicado, el “descontento” con el departamento de Educación por la situación del sistema público y su comunidad. Además de las protestas en los centros, la jornada culminó con una concentración a las 18.00 horas frente a la delegación de la Generalitat en Lleida, en la que cortaron el tráfico durante unos minutos.