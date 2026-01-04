Una setentena de personas se manifiestan en Lleida contra "la ofensiva imperialista" de los EE.UU. en Venezuela

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Una setentena de personas, según los Mossos d'Esquadra, se han manifestado este domingo por la mañana en Lleida contra el ataque de los EE.UU. en Venezuela y "para dar apoyo" al pueblo venezolano en una acción convocada por diferentes movimientos sociales de la capital del Segrià. La manifestación ha empezado a las 12h delante de la plaza de la Catedral y ha transcurrido por la calle Major hasta llegar a la plaza de la Paeria, donde la convocatoria ha finalizado con la lectura de un manifiesto. Las entidades organizadoras de la acción consideran el ataque de Trump como "una ofensiva imperialista que responde a intereses puramente económicos y geoestratégicos" y que "en ningún caso responde a la defensa de la democracia ni las libertades".