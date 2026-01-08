Vuelven a licitar la instalación de los acabados del Palau de Vidre de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento volvió a sacar ayer a licitación las obras para el proyecto básico y de ejecución de la adecuación y acabados del Palau de Vidre después de que el primer concurso quedara desierto a finales de diciembre. El contrato está valorado en 145.164,78 euros, IVA incluido, se pueden presentar ofertas hasta el 9 de febrero y su plazo de ejecución es de tres meses. Eso quiere decir que el pabellón no estará listo hasta el mes de mayo, acumulando así una nueva demora. Y es que el edificio lleva más de dos años en obras.

En septiembre de 2023 se iniciaron los trabajos de rehabilitación y no acabaron hasta el pasado verano. Sin embargo, para que esté plenamente operativo faltan los correspondientes a este concurso. La anterior licitación de este contrato se declaró desierta después de que la única empresa que se presentó no aportó dentro del plazo fijado una documentación requerida para la adjudicación, por lo que fue excluida. Sobre la licitación desierta, la Paeria aseguró en diciembre que esta incidencia “no comportará ningún retraso” en la puesta en marcha del equipamiento, prevista para este primer trimestre. Sin embargo, los plazos que fija el contrato en licitación apuntan a que sí habrá una demora.

El consistorio también sacó ayer a licitación la mejora de las aceras de cinco calles por 807.258,32 euros, IVA incluido. Concretamente, en Pius XII se mejorará el tramo entre Bisbe Irurita y Passeig de Ronda; en Xavier Puig i Andreu se actuará entre las plaza Josep Piñol hasta Pare Gabernet y en la calle Tarragona hasta Josep Fontseré; en Pi i Margall se ampliará el lado par entre Prat de la Riba y Alfred Perenya; y en Rosa Parks se mejorará el lado impar entre Hospitalers de Sant Joan y Penedès.