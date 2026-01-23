Publicado por redacción / ACN Creado: Actualizado:

El servicio de Rodalies y Regionales en el área de Lleida se ha reanudado este viernes con retrasos de más de media hora y algún tren cancelado, como el de la RL3 Lleida-Cervera de las 8.03 horas. En este sentido, a los viajeros de este servicio se les ha indicado que harían el recorrido con bus, pero cuando se encontraban en la puerta de la estación les han informado que el servicio alternativo por carretera se suspendía y que tendrían que esperar al tren de las 08.42 h. No obstante, este tren no ha llegado a la estación de Lleida hasta las diez menos cuarto. Desde entonces no ha habido más trenes de la RL4 entre Lleida y Calaf y los viajeros tienen que hacer el recorrido con servicio alternativo por carretera.

En Tàrrega, el tren que debía llegar a la estación a las 7.01 horas procedente de Terrassa, según los paneles informativos, no lo ha hecho hasta casi una hora y media más tarde, a las 8.25 horas. Por su parte, el procedente de Lleida, con parada prevista en Tàrrega a las 7.00 horas, ha llegado finalmente a las 7.23 horas.

El tren de Rodalies que tenía que llegar a la estación de Lleida a las ocho lo ha hecho a las diez menos cuarto / Amado Forrolla

Después de dos días sin trenes, los usuarios se han desplazado a las estaciones con muchas dudas e incertidumbre, pero confiados en poder viajar hacia su destino.

"Estos dos días he estado el cogiendo el autobús, pero he llegado una hora tarde al trabajo", ha lamentado Javier, que viaja diariamente entre Lleida y Mollerussa. En Tàrrega, algunos usuarios han preferido ir con tiempo a la estación por si finalmente tenían que viajar en autobús. El primer tren que llegaba a la capital del Urgell desde Terrassa, previsto para las 07.00 h, no ha llegado hasta las 08.30 horas.

La megafonía informa de la reanudación del servicio y se ven trenes circulando con crespones negros en el cristal de las cabinas como muestra de luto por los maquinistas fallecidos en los accidentes.