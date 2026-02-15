La Federación de Asociaciones de Vecinos cree que aumentarán los colapsos viarios por la nueva ubicación de la estación de autobuses

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) intervendrá en la comisión de Gestión de la Ciudad para dejar claro que están “en contra de la circulación de autocares por dentro de la ciudad”. “Pedimos que entren todos por el puente de Príncep de Viana y los que salgan, giren por Comtes d'Urgell, en lugar de ir hacia plaza Europa”, plantea.

Recuerda que frente a la terminal hay una parada de bus urbano desde la que las personas que llegan en autocar pueden ir por toda la ciudad y apunta que “podrían hacerlo con el mismo billete, pero las empresas de autocares no quieren perder hacer paradas por la ciudad y las quieren ampliar”.

En todo caso, insiste en que “será un error si no se tiene en cuenta el informe de la FAV que proponía que ningún autobús cruzara Príncep de Viana, girara por Ramon Berenguer IV, cirulara en dirección a la plaza Europa ni cortara el tráfico de Rambla Ferran y Francesc Macià”. “Tal como lo prevé el ayuntamiento, agrandará un colapso en un Príncep Viana ya colapsado y atascos en toda la ciudad. Son vehículos de 13, 15 o 16 metros, que ocupan mucho espacio”.