El profesorado de la Universitat de Lleida ha creado una guía para integrar la IA en las aulas

Guía para integrarla en las aulas que ha sido creada por profesorado en activo

La Universitat de Lleida (UdL) publicó recientemente la guía Explorant la Intel·ligència Artificial (IA), un trabajo elaborado por el Grup ICE-EIA que reúne experiencias reales de aula y propone actividades prácticas para incorporar la inteligencia artificial en todos los niveles educativos, principalmente en Primaria, ESO y Bachillerato. El objetivo es ofrecer a los docentes herramientas que faciliten su tarea diaria, impulsen el aprendizaje del alumnado y promuevan un uso crítico, seguro y creativo de estas tecnologías.

La guía, accesible y creada íntegramente por profesorado en activo, incluye propuestas aplicadas en áreas como música, matemáticas, lenguas, ciencias o programación, con actividades que utilizan herramientas como Photomath, Readlang, Quillbot, Mizou, Suno, Brisk o ChatGPT.

Cada experiencia aporta objetivos pedagógicos, el paso a paso de implementación, ejemplos de resultados y una reflexión final con puntos fuertes y limitaciones. Se complementan con recursos interactivos, simulaciones generadas con IA, rutas de estudio basadas en principios neuroeducativos y modelos para el seguimiento académico del alumnado.

Andreu Arbó, miembro del Grup ICE-EIA, asegura que “la IA ha venido para quedarse, así que nuestra labor debe ser darle una efectividad real y supervisar su buen uso en las escuelas, institutos y universidades”.

Arbó señala que “la inteligencia artificial ya está presente en la mayoría de aulas. Intentamos que los profesores tengan las herramientas adecuadas, el futuro es ahora y hay que arriesgarse”. Eso sí, tiene claro que aparecerá la desigualdad entre los alumnos, ya que un alto porcentaje de familias “no le dará continuidad”.

Explorando la Inteligencia Artificial



¿Cómo hacer buenas preguntas que nos ayuden?

Claridad : Formule preguntas claras y concretas.

: Formule preguntas claras y concretas. Creatividad: Utilice ChatGPT para generar ideas o explorar diferentes puntos de vista sobre un tema.

Utilice ChatGPT para generar ideas o explorar diferentes puntos de vista sobre un tema. Revisión: No utilice las respuestas sin entenderlas; revise siempre y estudie el contenido.

No utilice las respuestas sin entenderlas; revise siempre y estudie el contenido. Ejemplos: “Explícame el concepto de ecosistema de manera sencilla” o “Ayúdame a organizar un esquema sobre la Revolución Francesa”.

Trampas que no se deben hacer