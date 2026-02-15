La Universitat de Lleida prevé sanciones por trabajos hechos solo con inteligencia artificial
Un “fraude académico”, según su instrucción sobre el uso de esta tecnologia en la docencia, pero no detalla si ha expedientado a algún alumno y trabaja para mejorar la detección
El uso de la IA generativa se considerará fraude académico y puede dar lugar a un expediente disciplinario en el caso de generación íntegra de trabajos o respuestas sin aportación significativa del estudiantado, su uso en actividades de evaluación sin autorización explícita o la presentación de textos como originales.
Así de explícito lo indica la instrucción de la Universitat de Lleida (UdL) sobre esta tecnología en la docencia, destinada a “fijar criterios claros sobre los usos permitidos en el aula para ayudar al estudiantado a diferenciar lo legítimo del fraude académico”.
En este sentido, la normativa de convivencia universitaria de la UdL tipifica como como falta muy grave “plagiar total o parcialmente una obra, o cometer fraude académico en la elaboración del trabajo de fin de grado, el trabajo de fin de máster o la tesis doctoral” y prevé sanciones como la expulsión desde dos meses hasta tres años.
No obstante, la UdL no proporcionó datos sobre expedientes abiertos a estudiantes por el uso fraudulento de IA. Precisó que en ocasiones no resulta fácil demostrar que la han usado y que trabajan en mejorar la detección.
Asimismo, como marco general la instrucción señala que el profesorado debe establecer los usos permitidos y los no permitidos en cada asignatura, teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación.
Determina como buenas prácticas para el profesorado usarla para ampliación de conocimientos, generación de resúmenes y borradores y como apoyo en los ejercicios y actividades. Señala que los docentes deben informar claramente a los estudiantes, desde el primer día de clase, sobre las normas específicas del uso en su asignatura y comunicarles las consecuencias del fraude académico.
También recomienda que integren en sus clases la reflexión sobre el uso ético y crítico para desarrollar la responsabilidad digital de los alumnos.
Al respecto, Rosa Gil, profesora de la Escuela Politècnica Superior, asegura que los universitarios usan la IA “muchísimo para hacer trabajos y contenido audiovisual”, aunque apuntó que existe un colectivo en el grado de Diseño Digital y Tecnologías Creativas que está totalmente en contra.
Detalla que, en su caso, apuesta por plantear a los alumnos en clase situaciones vivenciales en las que deben desempeñar roles y llegar a acuerdos que no les puede resolver la IA. “Así ven que para algunas cosas no sirve”, subraya.