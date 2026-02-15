La Universitat de Lleida prevé sanciones por trabajos hechos solo con inteligencia artificial

Estudiantes en un aula de la UdL el día de la jornada de puertas abiertas. - PAU PASCUAL PRAT

El uso de la IA generativa se considerará fraude académico y puede dar lugar a un expediente disciplinario en el caso de generación íntegra de trabajos o respuestas sin aportación significativa del estudiantado, su uso en actividades de evaluación sin autorización explícita o la presentación de textos como originales.

Así de explícito lo indica la instrucción de la Universitat de Lleida (UdL) sobre esta tecnología en la docencia, destinada a “fijar criterios claros sobre los usos permitidos en el aula para ayudar al estudiantado a diferenciar lo legítimo del fraude académico”.

En este sentido, la normativa de convivencia universitaria de la UdL tipifica como como falta muy grave “plagiar total o parcialmente una obra, o cometer fraude académico en la elaboración del trabajo de fin de grado, el trabajo de fin de máster o la tesis doctoral” y prevé sanciones como la expulsión desde dos meses hasta tres años.

No obstante, la UdL no proporcionó datos sobre expedientes abiertos a estudiantes por el uso fraudulento de IA. Precisó que en ocasiones no resulta fácil demostrar que la han usado y que trabajan en mejorar la detección.

Asimismo, como marco general la instrucción señala que el profesorado debe establecer los usos permitidos y los no permitidos en cada asignatura, teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación.

Determina como buenas prácticas para el profesorado usarla para ampliación de conocimientos, generación de resúmenes y borradores y como apoyo en los ejercicios y actividades. Señala que los docentes deben informar claramente a los estudiantes, desde el primer día de clase, sobre las normas específicas del uso en su asignatura y comunicarles las consecuencias del fraude académico.

También recomienda que integren en sus clases la reflexión sobre el uso ético y crítico para desarrollar la responsabilidad digital de los alumnos.

Al respecto, Rosa Gil, profesora de la Escuela Politècnica Superior, asegura que los universitarios usan la IA “muchísimo para hacer trabajos y contenido audiovisual”, aunque apuntó que existe un colectivo en el grado de Diseño Digital y Tecnologías Creativas que está totalmente en contra.

Detalla que, en su caso, apuesta por plantear a los alumnos en clase situaciones vivenciales en las que deben desempeñar roles y llegar a acuerdos que no les puede resolver la IA. “Así ven que para algunas cosas no sirve”, subraya.