La crecida del Segre impide empezar los tratamientos contra la mosca negra

La crecida del Ebro y de los afluentes Segre y Cinca impiden que el Consorcio de Políticas Ambientales de las Terres de l'Ebre (COPATE) pueda hacer los primeros tratamientos para controlar la plaga de la mosca negra, que estaban previstos la próxima semana. En las condiciones hidrológicas que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha comunicado que habrá a los ríos, el COPATE descarta iniciar la campaña y la pospone.

Para que sea efectiva hay que iniciar las fumigaciones ahora en invierno, pero la imposibilidad del Consorcio de regular los caudales de los ríos restaría "eficacia y seguridad" a los tratamientos larvicidas si se tiran ahora, ya que "los niveles y la dinámica de circulación actuales del agua" lo hacen "técnicamente inviable".

El vicepresidente del COPATE, Rubén Biarnés, ha señalado que se trata "de una limitación que escapa a la capacidad de actuación del Consorcio" y se ha decidido aplazar el inicio de la campaña hasta que las condiciones hidrológicas permitan hacer los tratamientos con "las garantías técnicas necesarias". El Consorcio hace un seguimiento permanente de la evolución de los caudales y trabaja de manera coordinada con los organismos competentes para reprogramar las actuaciones tan pronto como sea posible.