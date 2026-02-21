Multadas 21 personas en la fiesta Agrocarnaval de la Universitat de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana denunció el jueves por la tarde a un total de 21 personas por conductas incívicas durante el Agrocarnaval, que tuvo lugar en el Campus de Agrónomos de la Universitat de Lleida (UdL) .

Concretamente, hubo 13 multas por realizar actividades fisiológicas en la vía pública, siete para consumir bebidas alcohólicas en sitios no autorizados y una para no respetar el descanso vecinal.

En otro orden, la Policía Local decomisó un arma blanca en la calle Cavallers. La persona que la llevaba fue denunciada. En Pardinyes, imputaron un conductor por alcoholemia.