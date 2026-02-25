El sospechoso de robar y quemar cinco casas de l'Horta de Lleida el pasado julio es imputado por 71 nuevos robos
La jefe de la ABP del Segrià de los Mossos, el inspector Xavier Ribelles, explicó el lunes que los Mossos imputaron 71 nuevos robos al hombre detenido y puesto en libertad el pasado julio por robos e incendios.
El mes de julio los Mossos detuvieron a un hombre de unos 30 años acusado de incendiar y robar al menos cinco casas de Horta. El presunto actor de los hechos fue sentenciado a prisión provisional sin fianza, pero el juez lo desautorizó. El hombre quedó en libertad con cargos al cabo de cinco días de la detención. La decisión causó sorpresa e indignación en Plataforma Horta Segura.
Albert Guerrero
La investigación está abierta y la Fiscalía cuenta con un informe del caso. Se registran robos por parte del acusado desde finales del 2022 hasta su detención en julio del 2025.
El inspector Ribelles y el alcalde Larrosa explicaron que los hechos delictivos disminuyeron el año pasado un 5,5% y las detenciones alcanzaron una cifra récord con 2.106, un 4,7% más. Lo atribuyeron a un incremento de la actividad policial y a la llegada de nuevos agentes de los Mossos a Ponent.
En cuanto a la multirreincidencia, explicaron que 80 personas fueron detenidas en el 2025 en tres ocasiones o más y una de ellas, un total de 15. Les datos constatan un importante descenso de los robos en inmuebles, que en domicilios ha sido del 47,7% con 139 casos y del 28,4% en establecimientos (101). Los robos violentos en la vía pública aumentaron un 5,9%.