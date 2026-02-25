El sospechoso de robar y quemar cinco casas de l'Horta de Lleida el pasado julio es imputado por 71 nuevos robos

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La jefe de la ABP del Segrià de los Mossos, el inspector Xavier Ribelles, explicó el lunes que los Mossos imputaron 71 nuevos robos al hombre detenido y puesto en libertad el pasado julio por robos e incendios.

El mes de julio los Mossos detuvieron a un hombre de unos 30 años acusado de incendiar y robar al menos cinco casas de Horta. El presunto actor de los hechos fue sentenciado a prisión provisional sin fianza, pero el juez lo desautorizó. El hombre quedó en libertad con cargos al cabo de cinco días de la detención. La decisión causó sorpresa e indignación en Plataforma Horta Segura.

La investigación está abierta y la Fiscalía cuenta con un informe del caso. Se registran robos por parte del acusado desde finales del 2022 hasta su detención en julio del 2025.

El inspector Ribelles y el alcalde Larrosa explicaron que los hechos delictivos disminuyeron el año pasado un 5,5% y las detenciones alcanzaron una cifra récord con 2.106, un 4,7% más. Lo atribuyeron a un incremento de la actividad policial y a la llegada de nuevos agentes de los Mossos a Ponent.

En cuanto a la multirreincidencia, explicaron que 80 personas fueron detenidas en el 2025 en tres ocasiones o más y una de ellas, un total de 15. Les datos constatan un importante descenso de los robos en inmuebles, que en domicilios ha sido del 47,7% con 139 casos y del 28,4% en establecimientos (101). Los robos violentos en la vía pública aumentaron un 5,9%.