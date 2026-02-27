Recreació virtual oficial del centre. S’ubicarà a Torre Salses, a l’esquerra de la Gran Via dels Mangraners (en direcció a la Bordeta). - AMADO FORROLLA

El ayuntamiento de Lleida confía en que las obras del centro comercial Shopping Promenade sean el principio del fin de la “vergüenza histórica” de Torre Salses.

Así definió el propio alcalde, Fèlix Larrosa, la situación de esta zona, que se urbanizó en el año 2008 cuando se preveía levantar un nuevo barrio, pero la crisis económica paralizó este proyecto y, desde entonces, es un espacio vacío y sin actividad. “Torre Salses es una de las vergüenzas de la ciudad, un barrio de 1.500 viviendas que se paró por la crisis y que ahora debemos superar”, dijo Larrosa, que señaló que, además del centro comercial, ya están previstos 100 apartamentos en la zona y que han puesto a la venta varias parcelas para viviendas unifamiliares.

A nivel urbanístico, destacó que el desarrollo del sector permitirá cohesionar y estructurar los barrios de la margen izquierda gracias a la ampliación de los viales y la red de transporte público. “Ya nadie podrá decir que Els Mangraners es un barrio lejano”, dijo, y recordó que, junto con Cappont y La Bordeta conforman “el sector de la ciudad con más capacidad de crecimiento”.