Prisión para el hombre apuñalado en la entrepierna por una mujer

El juzgado de guardia de Lleida decretó a finales de esta semana prisión provisional sin fianza para el hombre de 52 años detenido el miércoles como presunto autor de un delito de agresión sexual tras ser apuñalado por una mujer en la entrepierna cuando mantenían una relación sexual, como avanzó SEGRE. Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde y la mujer, que fue detenida ese día por un delito de tentativa de homicidio, explicó posteriormente que había atacado al hombre porque ella se había negado a endurecer la práctica sexual con el ahora encarcelado y él había continuado. El hombre ingresó en prisión al solicitarlo la Fiscalía mientras que la mujer quedó el martes en libertad con cargos tras pasar a disposición, según informaron fuentes judiciales.

Los hechos ocurrieron a media tarde del domingo en una vivienda de Alcalde Porqueres. Una mujer llamó al 112 alertando de que se había encontrado a un hombre herido y ensangrentado. El herido fue evacuado al Arnau de Vilanova. Sin embargo, el lunes se escapó del centro hospitalario. Posteriormente, agentes le localizaron cerca de la vivienda y lo llevaron de nuevo al hospital. El miércoles fue detenido tras la denuncia de la mujer.

Por otra parte, el juzgado de Vielha decretó el viernes prisión provisional para un hombre de 33 años acusado de apuñalar a su hermanastro en la cabeza durante una discusión (ver SEGRE de ayer). Ocurrió el miércoles en un domicilio de la capital de la Val d’Aran. La víctima fue hospitalizada, recibió varios puntos de sutura y su evolución era favorable.