Presentación de las nuevas instalaciones del CUAP de la calle Prat de la Riba de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El CUAP de la calle Prat de la Riba de Lleida tiene mejoras en las instalaciones. Hoy, en su presentación, han acudido miembros de la Paeria y el departamento de Salut de Lleida en el centro.

Entre las mejoras se han destacado las cámaras de seguridad. Se ha asegurado de que se hace seguimiento a los CAP para asegurar la seguridad de sus profesionales, pero para poder disponer de un método de actuación, se ha decidido instalar cámaras.

Además, el centro dispone de dos plantas destinadas exclusivamente a la atención urgente, una planta para el servicio de radiología y otra que acoge la atención pediátrica, la ASSIR y la Unidad de Heridas Complejas. También se han ampliado y reorganizado las áreas de admisiones, las salas de espera y varias consultas.

Además, las obras, que hace 3 años que se realizan, han incluido la renovación de las instalaciones de climatización, ventilación, electricidad y seguridad, la mejora de elementos estructurales y la instalación de un segundo ascensor que refuerza la accesibilidad. Un elemento destacado ha sido la recuperación de la entrada que hace esquina entre Prat de la Riba y la calle Salmeron.

Además, se han planteado otras reformas, como la ampliación del CAP de Balàfia y de Cappont por problemas de infraestructura, como que se han quedado pequeños o sufren problemas de inundabilidad.