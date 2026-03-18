Experiencias sobre la regulación de los patinetes eléctricos: “Veo bien el seguro por las situaciones peligrosas”

Los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), los patinetes eléctricos, tienen desde este año la obligación de inscribirlos en un registro de la Dirección General de Tráfico (DGT), dotarlos de una matrícula oficial y contratar un seguro para cubrir daños personales y materiales. Y cumplir esta normativa cuesta una media de cien euros, aunque la cifra puede ser menos o mucho mayor, básicamente en función de las coberturas contratadas.

Samuel Fernández, usuario de patinete eléctrico, explica que cuando registró su patinete de manera telemática tuvo problemas para pagar la tasa de 8,67 € con tarjeta y tuvo que hacer domiciliación bancaria. Contrató un seguro de 74,59 euros/año y pagó 23 euros más 5,5 euros de gastos de envío para la matrícula. En total, casi 112 euros.

Circula con este vehículo casi a diario porque “es muy práctico en Lleida, que está llena de carril bici”, pero ve cada vez “más restricciones para su uso”. Recuerda que compró su primer patinete hace 4 años con seguro incluido, pero no lo renovó “porque no tuve accidentes, respetaba el tráfico y llevaba casco”. Pero reconoce que “mucha gente los tiene trucados para ir a más de 25 km/hora limitados, no respeta los semáforos o va en contradirección, jóvenes que van dos o incluso tres en un patinete, o sin casco”.

Cree que el seguro obligatorio es necesario “por las situaciones peligrosas que se ven”, pero opina que muchas personas no lo contratarán “hasta que la policía no haga controles más exhaustivos”. También ve bien que dispongan de matrícula para identificarlo en caso de robo.