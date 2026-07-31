El PSC replica a ERC por la salida de Lleida de las zonas tensionadas

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La primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias, afirmó ayer que el hecho de que Lleida haya salido de la zona de mercado residencial tensionado es una buena noticia, después de que el grupo de ERC criticara que el alcalde, Fèlix Larrosa, lo valorara positivamente.

Iglesias argumentó que “salir de la zona de tensión inmobiliaria es bueno porque nos indica que vamos por buen camino y que la gestión da resultados”, aunque insistió “hemos dejado claro desde un principio que seguiremos con el cuaderno de trabajo previsto para generar viviendas asequibles”.

Indicó que el PSC ha avanzado en la construcción de nuevas viviendas “mientras que cuando gobernaba ERC eso no pasaba”, y recordó que la estrategia del gobierno local es clara: “Más oferta, más vivienda asequible y menos tensión en el mercado residencial.”