63 intervenciones durante mayo y junio en Balmes

Publicado por Constantino Montañés Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida efectuó un total de 63 intervenciones en la calle Balmes durante los meses de mayo y junio, una media de más de una al día, después de que se detectaran varias situaciones límite relacionadas con la convivencia.El alcalde, Fèlix Larrosa, tras reunirse hace una semana con los agentes de la urbana, consideró que en esta calle hay una concentración “importante” de locales de ocio y cafeterías, donde a menudo se producen hechos que “no son aceptables, como las peleas”.Asimismo, calificó la calle Balmes de nexo entre la zona alta de la ciudad y las zonas de ocio, y señaló que la “intensidad de los locales genera un modelo de negocio que deberá ser reflexionado”, refiriéndose al consumo de bebidas alcohólicas a “un bajo precio”, así como otras consumiciones.En este sentido, Larrosa pidió a la teniente de alcalde, Cristina Morón, que se reúna con la patronal de hostelería para emplear mayor esfuerzo en la zona y “sobre todo para centrarse en la tipología de clientes y el perfil de la oferta que hay en estos momentos en estos sectores de la ciudad”, añadió el primer edil.