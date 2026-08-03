La Paeria de Lleida se reúne para explicar el proyecto ejecutivo del futuro Hub Cívic de Balàfia

Carme Vall y Carlos Enjuanes en la reunión con las dos entidades de BalàfiaAyuntamiento de Lleida

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida se ha reunido con la Associació de Veïns de Balàfia y con representantes de la Plataforma Balàfia Cívica para explicar el proyecto del futuro Hub Cívic Balàfia.

La alcaldesa accidental Carme Vall y el teniente de alcalde Carlos Enjuanes han mencionado el contenido del proyecto ejecutivo que se aprobó a finales de julio y que es un documento técnico con los aspectos constructivos de la obra. El proyecto constituye es el paso previo a la licitación de las obras y no incorpora nuevos usos ni modifica las actividades previstas en el proyecto básico.

El documento sólo puede ser compartido cuando ha sido aprobado, manteniendo así la voluntad de mantener una comunicación abierta con las entidades del barrio leridano.