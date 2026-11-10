Un detenido tras okupar tres pisos de un bloque nuevo en la zona de Copa d’Or de Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana arrestó la madrugada del lunes a un hombre de 33 años como presunto autor de los delitos de usurpación y amenazas tras la okupación de tres viviendas de un bloque de pisos nuevos en la calle Santi Companys, en la zona de Copa d'Or. Estaba prácticamente vacío, ya que se acabó de construir en julio.

Los propietarios explican que los okupas, entre cinco y seis personas con menores, forzaron las puertas de los tres bajos. Los dueños de uno de estos pisos fueron alertados el sábado y acudieron el mismo día, cuando descubrieron que habían cambiado el bombín de su puerta y que habían entrado al domicilio por la puerta de la terraza, que estaba forzada. En su piso no había nadie, así que entraron por la terraza y volvieron a cambiar el bombín, señalan. Los okupas también cambiaron las cerraduras de los otros dos bajos y pincharon la luz en los tres pisos. Los afectados lo denunciaron ante los Mossos y la Urbana, que forzaron la salida de los okupas. Los vecinos denunciaron que les amenazaron con agredirles, y la Urbana confirmó que “durante el intento de ocupación de unos pisos”, el detenido “habría amenazado e intimidado a los propietarios”.

Ahir van instal·lar la caseta del vigilant.

Los propietarios lamentan que la promotora, Aelca, no haya contratado vigilancia desde el fin de obra. Explican que a partir de ayer hay un vigilante de noche, pero “tenemos mucho miedo, todos estamos cambiando los bombines”, explicó una afectada. Este diario consultó a la promotora, que se emplazó a dar respuesta a partir de hoy, al ser ayer festivo en Madrid.

Una de las okupas aseguró ser víctima de una estafa, ya que “pagué 900 euros, firmé un contrato y la supuesta propietaria me dio una llave de uno de los bajos”, afirmó. Negó haber forzado la puerta.