Red Eléctrica descarta un ciberataque y vincula el apagón a un problema en el sistema de generación

La compañía promete tomar medidas para evitar que se pueda repetir un incidente simular

Un bar en la ciudad de Lleida este lunes.

Un bar en la ciudad de Lleida este lunes.

Lluís Serrano
Publicado por
agències

Red Eléctrica ha descartado este martes que el apagón general que ha sacudido España durante las últimas horas se deba a un ciberataque. Según ha apuntado el director de Servicios en la Operación de la compañía, Eduardo Prieto, el origen del colapso eléctrico podría estar ligado a un problema al sistema de generación que se inició en el suroeste del país. Por otra parte, ha prometido que la compañía aplicará "las medidas necesarias" para evitar que se pueda repetir un incidente similar. De hecho, ha reconocido que unas buenas interconexiones con los países vecinos mejoraría la seguridad del sistema eléctrico español. Red Eléctrica ha anunciado este martes que esta mañana se ha normalizado el funcionamiento del sistema eléctrico peninsular.

