Sánchez anuncia que comparecerá en el Congreso e impulsará una comisión de investigación sobre el caso Koldo
Presiona a PP y Vox para que presenten una moción de censura y descarta elecciones para "proteger" al gobierno "progresista"
El presidente del gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Koldo y las derivadas relacionadas al hasta ahora secretario de organización del partido, Santos Cerdán. Después de reunirse con la cúpula de la formación, ha añadido que el PSOE impulsará una comisión de investigación sobre este tema a la cámara baja.
En una rueda de prensa en la sede de Ferraz, ha cerrado la puerta a un adelanto electoral y ha insistido en que el PSOE es una "organización limpia". Sin embargo, ha retado al PP y a Vox –en los que ha acusado de tener casos de corrupción o financiación irregular– a presentar una moción de censura y ha dicho que su deber es "proteger" al gobierno "progresista".
Nacional i internacional
Santos Cerdán pide la baja como militante del PSOE y la comisión ejecutiva aprueba la expulsión de Ábalos
acn
Nacional i internacional
El PSOE conforma una Secretaría de Organización colegiada e interina con la leridana Montse Mínguez para relevar a Cerdán
agencias