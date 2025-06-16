SEGRE

Sánchez anuncia que comparecerá en el Congreso e impulsará una comisión de investigación sobre el caso Koldo

Presiona a PP y Vox para que presenten una moción de censura y descarta elecciones para "proteger" al gobierno "progresista"

Pedro Sánchez este lunes en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en la sede Ferraz.

Pedro Sánchez este lunes en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en la sede Ferraz.PSOE / vía ACN

Lluís Serrano
Publicado por
agencias

Creado:

Actualizado:

El presidente del gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Koldo y las derivadas relacionadas al hasta ahora secretario de organización del partido, Santos Cerdán. Después de reunirse con la cúpula de la formación, ha añadido que el PSOE impulsará una comisión de investigación sobre este tema a la cámara baja.

En una rueda de prensa en la sede de Ferraz, ha cerrado la puerta a un adelanto electoral y ha insistido en que el PSOE es una "organización limpia". Sin embargo, ha retado al PP y a Vox –en los que ha acusado de tener casos de corrupción o financiación irregular– a presentar una moción de censura y ha dicho que su deber es "proteger" al gobierno "progresista".

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking