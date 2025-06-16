Sánchez anuncia que comparecerá en el Congreso e impulsará una comisión de investigación sobre el caso Koldo

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Koldo y las derivadas relacionadas al hasta ahora secretario de organización del partido, Santos Cerdán. Después de reunirse con la cúpula de la formación, ha añadido que el PSOE impulsará una comisión de investigación sobre este tema a la cámara baja.

En una rueda de prensa en la sede de Ferraz, ha cerrado la puerta a un adelanto electoral y ha insistido en que el PSOE es una "organización limpia". Sin embargo, ha retado al PP y a Vox –en los que ha acusado de tener casos de corrupción o financiación irregular– a presentar una moción de censura y ha dicho que su deber es "proteger" al gobierno "progresista".