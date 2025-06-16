Santos Cerdán pide la baja como militante del PSOE y la comisión ejecutiva aprueba la expulsión de Ábalos

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha pedido este lunes la baja como militante socialista. Esta mañana, el partido ha reunido su comisión ejecutiva federal, cita que ha servido para aprobar la expulsión del exministro y exsecretario de organización José Luis Ábalos. Está previsto que después de este encuentro de la cúpula en Ferraz, el presidente del gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, comparecerá ante los medios de comunicación. Según ha adelantado el ministro Ángel Víctor Torres, Sánchez hará "anuncios importantes de remodelación" en la formación, después de la caída del exsecretario de organización Santos Cerdán por presunta corrupción.