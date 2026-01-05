Maduro declara que es inocente en su primer juicio en los EEUU: "Todavía soy el presidente de mi país"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York después de su captura el 3 de enero en un ataque de los Estados Unidos contra el país sudamericano.Kyle Mazza-CNP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha declarado este lunes no culpable de los cargos por los cuales ha sido trasladado ante un tribunal de la ciudad de Nueva York. "Soy un hombre decente", ha asegurado durante la vista con el juez Alvin Hellerstein, según informan los medios de que han tenido acceso a lo que pasaba en la sala. "Todavía soy el presidente de mi país", ha añadido Maduro, capturado/secuestrado el sábado por el ejército de los Estados Unidos de América en una operación en que también se llevaron a su mujer, la diputada Cilia Flores. Los EE.UU. acusan Maduro de narcoterrorismo y han anunciado que a partir de ahora controlarán Venezuela y extraerán el petróleo.

"Me considero un prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa en Caracas", ha denunciado durante su turno de palabra en la corte, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.

La mujer de Maduro, la primera dama Cilia Flores, se ha declarado también "no culpable, completamente inocente". Ambos, vestidos con uniformes oscuros de prisión, han estado sentados a un asiento de separación.

Sus respectivos equipos legales han indicado que "en este momento" no solicitarán la libertad condicional. El abogado de Maduro ha informado al juez de que tiene "algunos problemas de salud que requerirán atención", mientras que el de Flores ha denunciado que sufrió "lesiones importantes durante su secuestro".

Esta comparecencia, que ha durado menos de una hora, ha estado encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años y confirmado en el puesto en 1998, durante el mandato de Bill Clinton. La próxima audiencia será el sábado 17 de marzo a las 11.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española).

El presidente venezolano ha contratado como su abogado defensor en el proceso penal en Nueva York al reconocido penalista Barry Pollack, quien representó durante varios años al fundador de Wikileaks, Julian Assange, consiguiendo recientemente su liberación.

Por su parte, el abogado Mark Donnelly, especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia, es el que representará a Flores durante este proceso judicial.

El mandatario venezolano está acusado de cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos, que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

Asimismo está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

Protestas en la calle de Nueva York contra la captura de Maduro

Mientras, fuera, decenas de personas se han concentrado para denunciar la captura de Maduro en un acto convocado por The People's Forum New York City bajo el lema "No al secuestro ilegal de Nicolás Maduro".

La protesta ha estado organizada secundada por la Coalición Answer (Respuesta), que ha participado en más de un centenar de concentraciones y manifestaciones celebradas en distintos puntos de Estados Unidos desde la captura de Maduro.

"Esta Administración Trump ha cometido un nuevo e indignante acto de guerra atacando Venezuela y secuestrando al presidente del país", ha denunciado Answer. "Es un nuevo acto criminal de Trump, que ha asesinado a pescadores, robado petroleros llenos de petróleo y ahora invade Venezuela y secuestra a su jefe de Estado", ha añadido.

Para esta organización "no se trata de una guerra contra el narcotráfico ni por la democracia, sino para robar el petróleo de Venezuela y dominar América Latina". "Tenemos que tomar las calles y decir no a otra guerra sin fin. La gente de este país no quiere otra guerra", ha subrayado el grupo, que denuncia que la "máquina de guerra consume sumas inimaginables de nuestros impuestos en dólares mientras hay familias trabajadoras que no llegan a fin de mes".