Renfe ve viable reprender Rodalies el jueves, pero los maquinistas se oponen por unas pruebas "insuficientes"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Renfe está preparada para reanudar el servicio de Cercanías en Cataluña este jueves, pero alerta de que ante la "posición" de los maquinistas, no puede garantizar que se preste con total normalidad. La compañía ferroviaria lo ha dicho después de la reunión que su dirección ha mantenido hoy en Barcelona con los principales sindicatos ferroviarios, después de que Semaf haya anunciado que convoca una huelga por todo el Estado los días 9, 10 y 11 de febrero por los diferentes accidentes que ha habido en las últimas horas en Adamuz y Gelida. En la reunión, los maquinistas han considerado "insuficientes" las pruebas que Adif ha hecho durante la noche para comprobar el estado de la red catalana y han pedido que las acciones de "mejora" de la infraestructura empiecen de forma "inmediata".

En un comunicado, Renfe ha asegurado que "da apoyo" a la petición de los maquinistas y se ha comprometido a movilizar "más recursos" y a actuar para introducir "medidas correctoras".

La reunión entre la dirección de Renfe y los trabajadores de la compañía, principalmente maquinistas, ha tenido lugar en el Hotel Barceló Sants de Barcelona. Algunos empleados han salido antes, mostrando malestar por un encuentro que ha sido un intercambio de opiniones en el cual la empresa ha sido "cero propositiva" .

Adif, a su vez, ha informado a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ya tiene operativas todas las líneas de Rodalies de Cataluña, excepto el R4 entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell y un tramo del R11 entre Caldes y Girona en una de las vías, según ha publicado 'El Periódico' y han confirmado fuentes de la conselleria a la ACN. Les vías estarían disponibles desde las 17.00 horas.

Semaf convoca huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero

Los maquinistas han convocado huelga los días 9, 10 y 11 de febrero en todas las empresas ferroviarias después de los accidentes mortales en Córdoba y en Gelida. Semaf ha considerado que la huelga sectorial es "la única vía legal" que se ha dejado a los trabajadores para "reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad" del sistema ferroviario. En opinión de Semaf, los accidentes de Córdoba y Gelida suponen "un punto de inflexión" para exigir "todas las actuaciones necesarias" para garantizar la seguridad de la operativa ferroviaria.

Según ha explicado el sindicato, estas actuaciones tienen que empezar por atender las notificaciones "numerosas" que los profesionales remiten a los responsables del mantenimiento de la infraestructura, que informan del "mal estado" de las vías en diferentes puntos kilométricos, "en lugar de dejarlas sin respuesta ni actuación durante meses, e incluso años".

Los maquinistas también consideran "inadmisible" la difusión "sesgada" de las conversaciones del maquinista afectado al accidente de Adamuz con el sitio de mando , y recuerdan que Adif es la encargada de "garantizar la custodia y protección" de este documento. Por eso, Semaf no descarta emprender "acciones legales" para reclamar la investigación judicial de esta "filtración".

Con respecto al accidente de Gelida , Semaf considera "imprescindible" establecer protocolos de prevención en la operación ferroviaria "ante emergencias meteorológicas", especialmente en puntos con "antecedentes de accidentes". En este sentido, recuerdan que cada vez que hay tormenta, en estos puntos hay "desprendimientos" de elementos sobre las vías como muros, rocas o árboles. Esta circunstancia, opina el sindicato, "se podría evitar mediante planes preventivos adecuados".

Aparte de la huelga, Semaf reclamará "responsabilidades penales" a "aquellos que tienen la obligación de garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria".