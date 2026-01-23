El informe preliminar de la investigación confirma una fractura de carril como principal hipótesis del descarrile del Iryo

Publicado por ep Creado: Actualizado:

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) considera que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo descarrilado y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado. En un informe preliminar, la comisión encargada de investigar las causas que provocaron este accidente ferroviario, que ha costado la vida a 45 personas, apunta que esta hipótesis deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

Adicionalmente a las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado, la CIAF ha detectado otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente. "Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento".