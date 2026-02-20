El Gobierno no exigirá ninguna lengua oficial para la autorización de residencia para migrantes

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El gobierno español ha avisado este viernes que no se exigirá el conocimiento de "ninguna lengua oficial" por conceder la autorización inicial de residencia y trabajo dentro del proceso de regularización extraordinaria de que prepara. Apunta que, para solicitar la prórroga al cabo de un año de la regularización, las personas se pueden acoger a los itinerarios de arraigo y, alternativamente, y siempre que se mantengan las condiciones que generaron el derecho en la regularización extraordinaria, se podría otorgar una prórroga con un "informe favorable de integración" de los servicios sociales de las comunidades que, entre otras cuestiones, acreditarán el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar donde resida la persona, como sería el caso del catalán.

El gobierno español ha concretado así el anuncio hecho por el grupo de ERC en el Congreso de los Diputados, que dijo ayer que había pactado con el gobierno español una enmienda al nuevo real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes para incluir el catalán como supuesto válido para acreditar el arraigo. Según ERC, la medida permitirá que el aprendizaje y la acreditación del catalán sean reconocidos en la revisión posterior a la autorización por regularización extraordinaria.

La inclusión del catalán como supuesto de arraigo ha sido criticada por el PP y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado con ir a los tribunales para evitarlo. "Una vez más, los socialistas pretenden saltarse la ley para construir un país destrozando toda España. La Comunidad de Madrid dará los pasos necesarios en los tribunales contra Sánchez para evitar esta ocurrencia ilegal que, además, es xenófoba", ha escrito este viernes en ‘X’.