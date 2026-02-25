Seis agentes del CESID estuvieron implicados en el 23-F y activaron la Operación Míster para borrar sus huellas

Extracto del informe interno del CESID sobre la participación de seis de sus agentes en el 23-F.CESID

Publicado por agències Creado: Actualizado:

La documentación desclasificada del 23-F recoge un informe interno de los servicios secretos españoles, el CESID, que apunta a la participación de seis de sus agentes en el intento de golpe de estado. Según la nota, algunos de estos agentes tenían conocimiento previo de la operación, y otros prestaron apoyo operativo o participaron en tareas posteriores de encubrimiento. Según el informe, otro de los agentes sobre el que sólo se tenían sospechas, el comandante José Cortina (posteriormente absuelto en el juicio), había mantenido contactos con el nuncio del Vaticano y con el embajador de los Estados Unidos en Madrid, Terence Todman, “en fechas previas al día 23”. Los implicados activaron la Operación Míster, un operativo interno para intentar borrar sus huellas.

En concreto, el CESID recoge su constancia que antes del 23-F ya tenían conocimiento de la operación los capitanes Francisco García Almenta y Vicente Gómez Iglesias, así como el sargento Miguel Sales Maroto y el cabo Rafael Monge Segura. Apunta en sospechas sobre otro comandante que podría tener conocimiento previo de los hechos, José Cortina, pero concluye que no se puede probar.

Algunos de estos participaron activamente en el golpe. Concretamente, el capitán García Almenta puso a disposición de los golpistas emisores, receptores y vehículos, a través del sargento a Miguel Sales y los cabos Rafael Monge y José Moya Gómez. Los emisores y los vehículos sirvieron de apoyo a la columna que se dirigió al Congreso.

Durante el trayecto, el capitán Gómez Iglesias mantuvo contacto con el capitán García Almenta y dirigió el cabo a Rafael Monge en la marcha hacia las Cortes, mientras el sargento Sales Maroto y el cabo Moya Gómez hicieron misiones de control en la zona del Congreso.

Operación Míster

Una vez fracasado el golpe, según la información interna, los implicados activaron lo que se bautizó como la Operación Míster que consistió en dar cobertura administrativa y documental a desplazamientos y actuaciones vinculados al golpe.

Contactos con el Vaticano y el embajador de los Estados Unidos

El informe recoge el testimonio del agente Gómez Iglesias, que declaró que el comandante José Cortina, sobre el cual no se pudo probar que tuviera conocimiento de los hechos, había mantenido contactos con el nuncio de la Santa Sede y con el embajador de los Estados Unidos en Madrid, Terence Todman. El informe no establece ninguna relación directa con el golpe, pero lo cita.