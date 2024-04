Lo Pau de Ponts y el obispo

Creado: Actualizado:

Lo Pau de Ponts fue uno de los que felicitaron al exobispo Novell a través de Instagram por su reciente boda religiosa, a lo que su esposa, Sílvia Caballol, le contestó con ironía si ya le estaba preparando otra cancioncita como la que le dedicó cuando dejó la diócesis. “No, no, Déu me’n guard”, respondió él a la pregunta "Preparant nova cançó?".

"L'enhorabona i prou", añade el showman, conciliador, "I ja aprofito per disculpar-me en cas que la cançoneta aquella se us hagués pogut posar malament, no era pas la meva intenció, no hi havia cap mala fe. Dit això, per molts anys i salut. Ja li ho pots fer extensiu al teu home", a lo que Caballol responde con una carita sonriente y una mano con el pulgar levantado.