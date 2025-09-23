Creado: Actualizado:

Nos tendrán que explicar muy despacio, a ver si logramos entenderlo, por qué en los partidos de equipos masculinos de la Liga Catalana el árbitro puede consultar el Instant Replay en jugadas dudosas (podríamos decir que es el VAR del baloncesto) y en los partidos con equipos femeninos eso no es posible. Sobre todo si se tiene en cuenta que ambas competiciones se jugaban el pase a la final en el mismo pabellón de Tarragona.

Esta minucia impidió este fin de semana al Cadí defender el título, ya que se quedó sin final por una polémica jugada a 5 segundos del final que por televisión se vio clara y diáfana. Todos somos iguales, pero como en la granja de George Orwell, algunos son más iguales que otros. El deporte femenino sigue siendo considerado, injustamente, de segunda.