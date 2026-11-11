¿La imagen de los siluros, IA o no IA? Piensa mal... y no lo acertarás

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Publicábamos recientemente que el vaciado del canal de Seròs sacó a la luz numerosos ejemplares de siluro , un enorme pez foráneo que puede medir cerca de dos metros y que desde el pantano de Riba-roja ha ido remontando río arriba hasta llegar a Lleida.

Fueron capturados mediante pesca eléctrica pero la empresa contratada por Endesa no podía devolverlos al Segre ya que se trata de una especie invasora. Se sacrificaron y tras triturarse se utilizaron como alimento para aves del Centro de Fauna Salvaje de Vallcalent.

Pues bien, el vídeo que ilustraba esta información está desencadenando un encendido debate en Instagram porque algunos lectores creen que está hecho con inteligencia artificial. Es verídico, difundido por Endesa. Y en caso de duda, que pregunten a los pescadores del Baix Segre.