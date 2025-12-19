Despidos: los trabajadores de la Ludoteca Els Arenys del Segre se despiden de las familias

Creado: Actualizado:

Hoy la Ludoteca Els Arenys del Segre cierra después de casi 37 años de funcionamiento atendiendo principalmente niños y niñas de la ciudad, pero también sus familias, ayudándolos a crecer, a compartir, a respetarse y a participar a través del juego, de muchos juegos y juguetes y muchas actividades a su tiempo libre. Después de estos años hemos atendido a 3.735 niños como usuarios inscritos, y muchos más a través de visitas y visitas escolares, y nos gusta ver que últimamente ya vienen a la ludoteca hijos e hijas de los primeros usuarios y usuarias.

Sabe mal que un proyecto que funciona y que puede seguir teniendo futuro ayudando a crecer a través del juego tenga que acabar. Agradecemos el esfuerzo e implicación de algunas familias y de la asociación de vecinos de Joc de la Bola en la lucha por la continuidad del servicio. Durante estos años muchos hemos sido los educadores que hemos acompañado a vuestros hijos todo jugando y creando en la ludoteca. Nos llevamos muchas carcajadas, recuerdos, imágenes y caras de niños que de aquí poco tiempo no reconoceremos porque crecen y cambian.

De aquí un tiempo, como ya pasa ahora, reconoceremos más a los adultos que los acompañáis y nos imaginaremos que los niños y jóvenes que vayan a vuestro lado serán los niños y niñas con qué jugamos a la ludoteca. Quizás por este motivo no os saludaremos, pero estaremos contentos con que lo hacéis vosotros.

Os agradecemos la confianza depositada en la ludoteca y esperamos que hayáis disfrutado del tiempo que habéis pasado y os quede un buen recuerdo.