Fin en las mascarillas en los centros sanitarios: Salut retira la obligación de llevarlas a partir de este miércoles

El Departamento de Salud de la Generalitat retira la obligatoriedad de llevar mascarilla en los centros sanitarios, sociosanitarios y residencias a partir de este miércoles, según ha informado la portavoz del Gobierno, a Sílvia Paneque, esta mañana. La decisión se toma después del decrecimiento de casos de gripe a lo largo de los últimos días por todo el territorio y de la evolución "favorable" de los ingresos hospitalarios por este virus. Sin embargo, Paneque ha recordado que el uso de la mascarilla todavía es recomendado en caso de tener síntomas y estar en el ámbito sanitario o sociosanitario, especialmente si hay contacto con personas vulnerables.

La incidencia estimada de la gripe se mantiene por encima del nivel moderada de transmisión y se sitúa en 248 casos por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC), correspondientes a la semana del 29 de diciembre al 4 de enero y actualizadas este martes. En la semana anterior, los casos habían bajado de 546 en 236; un descenso marcado después de llegar al pico de contagios, que se situó en una tasa de 759, en las puertas de las fiestas de Navidad. El pico se alcanzó con una incidencia muy superior a la de años anteriores y también de forma avanzada en el calendario, a mediados de diciembre.