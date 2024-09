Nuevos casos de estafas por Internet en Lleida, por venta de productos por WhatsApp y webs falsas

Los casos por estafa no paran de crecer. Tras conocerse el caso de un vecino de Lleida al que suplantaron su cuenta de WhatsApp para pedir dinero a sus contactos, más estafados se han puesto en contacto con SEGRE para explicar su caso. Así, un vecino de Lleida denuncia que hace dos años fue víctima de una estafa al vender un patinete eléctrico a través de la plataforma Wallapop.

Diego relató que un día recibió un mensaje que le comunicaba que había una persona interesada en su patinete. “Me preguntaban cuándo tenían que recoger el patinete y que indicara mi número de cuenta. Lo hicieron a través de WhatsApp diciendo que había una incidencia con el pago a través de Wallapop”, asegura. “Lo hizo todo con prisa porque tenía poca batería y me quitaron 1.400 euros de la Visa”, señala. Diego denunció su caso ante los Mossos d’Esquadra.

Mientras, Carolina, una vecina de Lleida, compartió ayer con SEGRE, como publicó en su edición digital, su experiencia como víctima de una estafa al alquilar un apartamento en Tarragona a gravés de una página web que imitaba la plataforma Booking. La familia perdió 1.000 euros.

Según su testimonio, la oferta parecía atractiva y fiable, con fotografías convincentes y una descripción detallada. No obstante, una semana antes de la fecha prevista, no pudieron contactar con el supuesto propietario. Al consultar con Booking, les confirmaron que la reserva no existía y que habían sido víctimas de una página web falsa. En este caso, encontraron el anuncio mientras buscaban en Google un alquiler de larga duración en Tarragona.

La sofistificación de la estafa era tal que el proceso parecía profesional, incluso con el envío de un pin de confirmación. Los estafadores recogieron datos personales y los 1.000 euros de la reserva. En denunciar los hechos, aseguran que los Mossos les dijeron que solo en Lleida seis o siete personas más habían sufrido la misma estafa.

En 2023, las denuncias por estafas aumentaron un 82% en Lleida respecto a 2019.