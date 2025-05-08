El gigantesco toldo en la plaça Sant Joan de Lleida: ¿El fin de sufrir bajo el sol?

Publicado por SEGRE Creado: Actualizado:

Los ciudadanos de Lleida ya respiran ambiente festivo en sus calles con la inminente llegada de la celebración más esperada del año. La fiesta mayor de Sant Anastasi está a punto de inundar la capital del Segrià con más de 250 actividades distribuidas por toda la ciudad, en lo que promete ser un despliegue cultural y tradicional sin precedentes en España.

El elemento más destacado de este año, sin duda, es la instalación de un impresionante toldo de 18 por 18 metros (324 metros cuadrados) en la emblemática plaza Sant Joan. Esta estructura pionera, confeccionada con telas microperforadas especiales, proporcionará sombra a todos los asistentes que participen en los numerosos actos programados en este espacio central de la ciudad.

Una solución que llega justo cuando más se necesita, aunque irónicamente, las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) anuncian escasas horas de sol y posibles chubascos durante los próximos días.

Calendario de actividades: tradición y modernidad se dan la mano

Aunque el programa oficial arranca mañana, los leridanos ya pueden disfrutar hoy del tradicional "Seguici del Marraco", que partirá desde la plaza de la Catedral a las 18:00 horas para recorrer el Eje Comercial. Este entrañable evento culminará en la plaza de la Paeria, donde los más pequeños podrán participar en una de las tradiciones más queridas: entregar sus chupetes al dragón de la ciudad a cambio de un diploma, en un ritual de crecimiento que marca generaciones.

A continuación, a las 18:30 horas, tendrá lugar una espectacular exhibición de circo, danza y acrobacias a cargo del club INEF y sus secciones infantiles, demostrando la fusión entre tradición y nuevas expresiones artísticas que caracteriza estas fiestas.

Mañana viernes, el Auditorio Municipal Enric Granados acogerá a las 9:30 horas el 25º Concurso Instrumental Sant Anastasi, una cita ineludible para los amantes de la música que cumple su primer cuarto de siglo. La inauguración oficial llegará a las 20:00 horas con la lectura del pregón en el salón de sesiones del Ayuntamiento, que este año correrá a cargo de Purificación Terrado, figura clave en la vida cultural leridana como directora del Auditorio desde 2007.

"Tornarem a ballar!": la banda sonora que marca el pulso festivo

La canción oficial de la fiesta mayor de Lleida 2025, "Tornarem a ballar!" ("¡Volveremos a bailar!"), interpretada por Joana Barco y producida por Arnau Moreno, ha estrenado recientemente su videoclip. Esta producción audiovisual, realizada por El Garito, recorre los espacios más emblemáticos de la ciudad como la Seu Vella, el río Segre y el Centro Histórico, así como numerosas calles, edificios y monumentos significativos para los leridanos.

El videoclip, disponible ya en el canal oficial de YouTube del Ayuntamiento de Lleida, representa un emotivo homenaje al espíritu de la fiesta mayor y muestra la esencia de una ciudad que vive sus tradiciones con pasión renovada cada año. La elección del título "Tornarem a ballar!" adquiere un significado especial tras los años de restricciones sanitarias que limitaron las celebraciones populares en toda España.

El impacto económico y cultural de las fiestas patronales en España

Las celebraciones patronales como la de Sant Anastasi no solo representan un momento de disfrute para los ciudadanos, sino que constituyen un importante motor económico para el comercio local. Según estudios recientes, estos eventos pueden incrementar hasta un 30% las ventas en hostelería y comercio minorista durante los días de celebración.

En el caso concreto de Lleida, con sus más de 250 actividades repartidas por la ciudad durante cinco días consecutivos, el impacto se traduce en millones de euros que dinamizan la economía local. Restaurantes, bares, hoteles y comercios verán multiplicada su actividad, especialmente gracias a los visitantes de poblaciones cercanas que se desplazan para disfrutar de la programación.

Además del impacto económico directo, estas celebraciones juegan un papel fundamental en la preservación del patrimonio cultural inmaterial. Las danzas tradicionales, la gastronomía local y rituales como el del "Seguici del Marraco" contribuyen a mantener viva la identidad cultural leridana, transmitiéndola a las nuevas generaciones.