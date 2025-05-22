El divertido vídeo en que la iaia Angeleta, la superabuela instagramer de 94 años, anuncia que visitará el Aplec del Caragol de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Ángela Coromina Roca, conocida popularmente como la Iaia Angeleta, ha confirmado a través de sus redes sociales que asistirá este sábado al Aplec del Caragol de Lleida, uno de los eventos gastronómicos más emblemáticos de Cataluña. La abuela instagramer cuenta, a sus 94 años, con casi 150.000 seguidores en Instagram.

El fenómeno de la Iaia Angeleta comenzó el 29 de abril de 2023, cuando su nieto Jordi decidió abrir una cuenta de Instagram con el nombre de @iaiaangeleta para dar visibilidad y reconocimiento a las personas mayores. Lo que empezó como una iniciativa familiar se ha convertido en un auténtico fenómeno viral, alcanzando los 100.000 seguidores en menos de un año y continuando su crecimiento hasta los casi 150.000 actuales.

El Aplec del Caragol se celebrará del 23 al 25 de mayo en los Camps Elisis de Lleida. Este año, el Aplec alcanzará cifras históricas de participación con 121 colles que reunirán a 16.500 collistes. Ferran Perdrix, presidente de la Fecoll, destacó que “la fiesta continúa creciendo, hecho que ha provocado que muchas colles deban rechazar nuevos miembros por falta de espacio”.

La edición de este año presenta cambios significativos como la remodelación de la plaza central en los Camps Elisis, que se convertirá en el punto neurálgico del evento y estará dividida en tres zonas: un escenario para concursos, actividades y conciertos; una zona de restauración que duplicará la oferta del pabellón 4 y permitirá distribuir los flujos de visitantes en los momentos de mayor afluencia; y una terraza chill out al aire libre para quienes busquen un rato de tranquilidad fuera de la vorágine de la fiesta.