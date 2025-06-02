Hacienda abre hoy en Lleida las oficinas para la declaración de la Renta 2024

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria española comienza este lunes, 2 de junio, a recibir a los contribuyentes en sus oficinas de Lleida para la confección y presentación de las declaraciones de la Renta correspondientes al ejercicio 2024. Esta fase presencial se enmarca dentro del calendario oficial de la Campaña de la Renta, que arrancó el pasado 2 de abril con la presentación telemática y se extenderá hasta el próximo 30 de junio.

Los contribuyentes que deseen realizar su declaración presencialmente en las oficinas de Hacienda podrán hacerlo desde hoy hasta el 30 de junio, aunque es fundamental tener en cuenta que aquellas declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria tienen un plazo más corto, finalizando el 25 de junio. La solicitud de cita previa, imprescindible para este servicio, está disponible desde el pasado 29 de mayo y permanecerá abierta hasta el 27 de junio.

Paralelamente, desde el 6 de mayo, la Agencia Tributaria ofrece el servicio telefónico 'Le Llamamos', mediante el cual los técnicos confeccionan la declaración del contribuyente por teléfono. Al igual que para la atención presencial, la solicitud de cita para este servicio estará disponible hasta el 27 de junio.

Previsiones económicas de la campaña

Según las estimaciones oficiales, la Agencia Tributaria prevé recaudar 19.093 millones de euros en esta Campaña de Renta 2024, lo que supone un incremento del 13,3% respecto al ejercicio anterior. En cuanto a las devoluciones, el organismo tributario calcula que retornará a los contribuyentes 14.908 millones de euros, un 9,6% más que en la campaña precedente.

Estos datos reflejan tanto el aumento de la recaudación fiscal como el mayor volumen de devoluciones que se esperan realizar, en un contexto económico marcado por la recuperación tras años complicados para la economía española.

Novedades en la asistencia a contribuyentes

Una de las principales novedades de esta campaña es la ampliación del plan piloto de videollamadas para pequeñas localidades. Este sistema, que el año pasado estaba limitado a mayores de 65 años, se extenderá ahora a todos los contribuyentes con domicilio fiscal en las poblaciones seleccionadas, siempre que cumplan con el perfil general de asistencia personalizada.

Además, se han elevado los límites económicos del perfil de asistencia para la confección y presentación de la declaración. El techo de rendimientos del trabajo aumenta hasta los 80.000 euros brutos, mientras que el de capital mobiliario se sitúa en 20.000 euros. Este ajuste responde a la evolución al alza de estos rendimientos en los últimos años.

El plan especial de asistencia por videollamada, que comenzó el 6 de mayo coincidiendo con el inicio del plan nacional 'Le Llamamos', llegará a ciudadanos de 90 municipios, con cobertura adicional a residentes de otros 13 municipios, alcanzando un total de 103 localidades.

Para la selección de estos municipios, cuyo listado estará disponible en la Sede electrónica de la Agencia, se ha tomado como referencia que sean poblaciones de menos de 3.000 habitantes que no dispongan de un centro de la AEAT, comunidades autónomas o ayuntamiento que preste servicio de asistencia durante la campaña.

Gracias a la colaboración y medios técnicos proporcionados por los ayuntamientos, los ciudadanos que reserven cita serán atendidos por personal de la Agencia Tributaria mediante videoasistencia. De esta forma, recibirán la misma atención personalizada que cualquier otro contribuyente, pero sin necesidad de desplazarse hasta el punto de atención habitual más cercano.

Alertas sobre posibles fraudes durante la campaña

La Agencia Tributaria ha lanzado una advertencia a los contribuyentes sobre posibles intentos de fraude durante la Campaña de la Renta 2024. Los ciberdelincuentes podrían intentar suplantar la identidad del organismo a través de correos electrónicos (phishing) o SMS (smishing) fraudulentos.

Ante esta amenaza, Hacienda ha recordado que nunca solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta, ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de datos sensibles.

Asimismo, ha subrayado que jamás realiza devoluciones a tarjetas de crédito o débito, ni utiliza sistemas como Bizum para este fin, y que no cobra importe alguno por los servicios que presta a los contribuyentes.

Si algún contribuyente recibe un correo electrónico supuestamente enviado por la Agencia Tributaria, se recomienda no descargar documentos o ficheros adjuntos al correo y no pinchar en los enlaces que prometan devoluciones. Del mismo modo, se aconseja eliminar cualquier SMS que, aparentando proceder de la Agencia Tributaria, contenga enlaces para recibir devoluciones de impuestos o solicite información confidencial.

¿Cuándo debo presentar mi declaración de la Renta?

El calendario de la Campaña de la Renta 2024 establece diferentes plazos según el método de presentación elegido. Para la presentación por internet, el plazo comenzó el 2 de abril y finalizará el 30 de junio de 2025. Si se opta por la domiciliación bancaria de los pagos, el plazo concluye antes, el 25 de junio. Para quienes prefieran la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria, el servicio está disponible desde el 2 hasta el 30 de junio, siempre con cita previa.

¿Qué documentos necesito para hacer la declaración?

Para realizar la declaración de la Renta correctamente, es recomendable tener preparada toda la documentación necesaria: DNI o NIE, datos fiscales (que pueden solicitarse a la Agencia Tributaria), certificados de rendimientos del trabajo emitidos por el empleador, información sobre bienes inmuebles, justificantes de inversiones, donaciones o aportaciones a planes de pensiones, así como cualquier otro documento que acredite ingresos, gastos o deducciones aplicables durante el ejercicio fiscal.