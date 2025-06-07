Historia leridana en imágenes

“Una incorporación patrimonial espectacular y fundamental que explica nuestro territorio”. Así calificó ayer el presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn, el fondo con más de 10.000 fotografías, la inmensa mayoría inéditas, y objetos de Manuel Herrera i Ges que el Col·legi Claver ha cedido al archivo fotográfico del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). La firma se llevó a cabo ayer en el Espai Porta de La Caparrella, con la directora del centro educativo, Lourdes Torrelles. Talarn destacó la importancia de esta donación porque “nos permite recuperar con una calidad excepcional imágenes de cómo eran Lleida y las comarcas leridanas antes de la Guerra Civil, con monumentos, paisajes y construcciones que fueron destruidas durante el conflicto”.

El fondo está formado por 10.294 imágenes, todas con placas estereoscópicas de vidrio, aunque hay algunas que son de acetato. La donación también incluye objetos fotográficos como un visor estereoscópico, una ampliadora, bandejas y carros para las placas y un proyector de película de 16mm. El proceso de donación se inició en enero de 2022, cuando el Col·legi Claver avisó al archivo fotográfico del IEI sobre la existencia de este fondo en situación de riesgo. Se trata de un hallazgo de gran relevancia para Ponent pero también a nivel estatal por su amplitud cronológica y geográfica, la calidad y la cantidad de imágenes, el uso de la técnica estereoscópica y su buen estado de conservación. La intención, según Talarn, es tratar y archivar el material y, una vez finalice este proceso, poner las fotografías a disposición del público para que se puedan consultar.

El leridano Manuel Herrera i Ges (1880-1951) ejerció como abogado y era un apasionado de la fotografía. Implicado en la vida cultural y social de la ciudad, fue uno de los promotores de la fundación del IEI en 1942.

Un “tesoro” guardado en el colegio durante más de 50 años

La directora del Col·legi Claver, Lourdes Torrelles, explicó que creen que la donación se hizo a los jesuitas antes de la fundación de la escuela en 1970. Desde entonces, las imágenes se han guardado en el centro. “Siempre ha habido personas que se han preocupado de que no les pasara nada”, destacó. Las instantáneas guardadas en cajas están en condiciones excelentes y el resto presenta una conservación variable. Muestran paisajes, monumentos y construcciones de Ponent y también del Estado, así como personajes como el pianista Ricard Viñes.