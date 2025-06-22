Muere a los 63 años la profesora de la Universitat de Lleida María José Vilalta: “una vitalista con enormes ganas de vivir la vida”

Publicado por segre Creado: Actualizado:

María José Vilalta, catedrática del departamento de Historia del Arte e Historia Social de la Universidad de Lleida (UdL), falleció ayer a los 63 años después de luchar contra un cáncer durante más de un año.

“Ha sido una gran persona, ejemplar en lo académico y con su familia, así como con sus compañeros de la universidad”, aseguró el exrector de la UdL. Roberto Fernández, mientras recordaba que Vilalta fue una de sus primeras alumnas. “La he conocido desde hace 45 años, le he dirigido la tesis y ayudado con las oposiciones a titular y catedrática”, explicó.

Col·laboració María José Vilalta sempre en el record MANUEL LLADONOSA VALL-LLEBRERA

Vilalta obtuvo el doctorado en Historia Moderna por la Universidad de Barcelona en 1991, después de obtener una beca competitiva de formación del personal investigador en 1987. Fue vicedecana de la facultad de Letras entre 1995 y 2001, y directora de departamento entre 2010 y 2016. “Amaba a la UdL y tuvo un compromiso muy grande con la gestión universitaria, sabía que había que hacerlo muy poco a poco y entre todos”, aseguró Fernández. “Además de una magnífica docente e investigadora, era un ser humano vitalista con enormes ganas de vivir la vida”, añadió.

El velatorio tendrá lugar en el tanatorio Pere III de Balaguer. El funeral tendrá lugar mañana a las 12.30 horas en la iglesia de Sant Domènec de la capital de la Noguera.